Pirola, obiettivo favore all’Inter: pronto per Milan-Salernitana

Si avvicina il momento del calcio d’inizio di Milan-Salernitana, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Tra gli ospiti presenzia dal primo minuto anche Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell’Inter.

ARIA DI DERBY – Partita non banale per Lorenzo Pirola quella di questa sera tra Milan e Salernitana. Per il difensore di proprietà Inter si tratta di una sorta di derby, proprio a San Siro. Il difensore di proprietà nerazzurra vorrà sicuramente mettersi in mostra questa sera e ne avrà l’occasione dal primo minuto: sarà lui ad agire come terzo di sinistra nella difesa a tre schierata da Paulo Sousa.