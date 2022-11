Onana, il portiere dell’Inter al Mondiale per confermarsi ad alti livelli!

Il portiere dell’Inter André Onana è pronto per la nuova esperienza, questa volta con la nazionale del Camerun. Per l’estremo difensore sarà la prima volta in un Mondiale e sarà speciale. L’occasione è perfetta per confermarsi ad alti livelli.

PASSATO NAZIONALE – Il portiere dell’Inter Onana sta per iniziare la sua prima esperienza con il Camerun in un Mondiale. Il viaggio in Qatar per l’estremo difensore classe 1996 è perfetto per confermarsi agli alti livelli dimostrati in questa stagione con la squadra nerazzurra. Proprio Onana fu protagonista nello scorso 30 marzo nella partita contro l’Algeria per riportare la sua nazionale nella competizione più importante dopo 8 anni. In quel giorno André parò 10 tiri, toccò 53 palloni e fu il migliore della sua squadra. Onana ha totalizzato con la sua nazionale 32 presenze, senza purtroppo mai vincere ancora la Coppa d’Africa. Il risultato conseguito nella scorsa primavera ha ridato sicuramente lustro a una nazione orfana di campioni come Eto’o da tempo. Superare i gironi dei Mondiali potrebbe essere già un miracolo per il Camerun, che non parte con alte aspettative.

Onana, chance da sfruttare in Qatar

CERTEZZA – Con l’Inter l’inizio non è stato molto facile: tante panchine e parole di fiducia di Inzaghi nei confronti di Samir Handanovic. Per Onana c’era spazio solamente nelle partite di Champions League, in cui fin da subito ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative. Dall’8 ottobre il portiere camerunense ha conquistato il posto e dato sicurezze alla difesa nerazzurra. Sette partite da titolare consecutive che hanno portato a 18 punti su 21 disponibili. La prestazione di Bergamo è stata l’apice di questo mese e mezzo di André nelle rotazioni di Inzaghi (vedi articolo). Il Mondiale in Qatar sarà l’occasione giusta per mettersi in mostra a livello internazionale, anche se già si è reso protagonista di una storica Semifinale di Champions League con l’Ajax.