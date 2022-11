Dumfries: «Dopo il Mondiale altra Inter. Ai quarti Argentina contro Olanda!»

Dumfries ha parlato dell’Inter e della prima parte di stagione piuttosto altalenante, ma auspica ad un 2023 diverso. Poi lancia una sfida ai compagni dell’Argentina

POSSIBILITÀ − Denzel Dumfries spiega il suo umore in vista dell’imminente Mondiale: «Anch’io non sono stato nervoso per molto tempo. Contro l’Atalanta ho sentito il muscolo tirare e il dolore non passava. Inoltre non era più possibile prendere antidolorifici e quindi sono dovuto uscire. Ma conosco il mio corpo dopo tutti questi anni e in realtà sapevo che la partita contro il Senegal non è mai stata in pericolo. Penso che il nostro allenatore della nazionale sia stato molto chiaro sulle nostre possibilità di vittoria. Gioco contro i migliori attaccanti quasi ogni settimana in Serie A. Con Mané o senza, non sarà sicuramente un problema. Devo fare il mio e aiutare la squadra».

SCONTRO − Dumfries vuole il confronto Argentina-Olanda ai quarti di finale: «Lautaro Martinez e Correa prendono molto sul serio l’Olanda, te lo posso assicurare. Tutti conoscono noi e le nostre qualità. Abbiamo una buona squadra. Nello spogliatoio si è parlato del Mondiale e di come potrebbe andare. E poi a volte parli dei quarti di finale, ovviamente. Se facciamo quello che dobbiamo fare e l’Argentina anche allora potremmo scontrarci in quella fase».

RIPARTIRE − Poi Dumfries si è espresso anche sull’Inter: «Con l’Inter abbiamo avuto una prima metà di stagione molto altalenante. Ci siamo qualificati per la fase a eliminazione diretta della Champions League, ma abbiamo perso troppi punti in Serie A. Il fatto che ora ci sia una Coppa del Mondo è un vantaggio, perché penso che in Europa ci siano davvero due competizioni diverse. Dopo il Mondiale sarà diverso. Lo dico un po’ per interesse personale. L’Inter deve fare una seconda parte di stagione migliore, tutti dobbiamo migliorare».

Fonte: ad.nl