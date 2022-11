Onana salva l’Inter contro l’Atalanta: i nerazzurri di Milano ringraziano il 24

Ancora una volta, Andre Onana è stato decisivo per l’Inter. Il camerunense ha salvato i nerazzurri con ben due interventi decisivi contro l’Atalanta. Poi, il numero 24 si è distinto per le sue abilità in fase di impostazione

DECISIVO – Con un reel pubblicato sui propri canali social, l‘Inter ha riassunto la partita di Andre Onana contro l’Atalanta. Nel video vengono immortalati i migliori highlights della partita del camerunense. Fra tutte, due azioni degne di nota: la parata sul colpo di testa di Palomino e il lancio millimetrico per Federico Dimarco. Il classe ’96 ha così aiutato i nerazzurri a tornare da Bergamo con i 3 punti prima di partire per il Qatar con il suo Camerun.