Dalic sprona Brozovic e compagni: «Noi vice campioni, aspettative alte!»

Il CT della Croazia Dalic ha parlato all’indomani del match amichevole vinto dalla Croazia contro l’Arabia Saudita. In campo anche il giocatore dell’Inter, Brozovic. Il tecnico vuole fare un grande Mondiale

ASPETTATIVE − Il CT della Croazia, Zlatko Dalic sprona Brozovic e compagni: «L’inizio dei Mondiali si avvicina, piano piano ci stiamo abituando chiudendo la nostra breve parentesi in Arabia Saudita. La cosa più importante è che abbiamo superato l’amichevole, che nessuno si è fatto male e non vediamo l’ora di arrivare a Doha, dove sentiremo la vera atmosfera e della Coppa del Mondo. Siamo pronti. Arriviamo in Qatar da secondi classificati mondiali, la pressione sarà un po’ più alta, cosa che non accadeva quattro anni e mezzo fa in Russia. Dopo il secondo posto in Russia le aspettative sono alte, ma ce lo siamo meritato con le nostre ultime prestazioni. Tuttavia, continuo a ripetere, non voglio fare pressione né sui giocatori né su me stesso. Vogliamo goderci il calcio e mostrarci nella luce migliore». Le sue parole nel sito ufficiale della federazione croata.