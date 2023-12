Napoli-Inter banco di prova: per Inzaghi spunto dai precedenti (invertiti)

Stasera andrà in scena Napoli-Inter, nel posticipo delle 20.45. Inzaghi può trarre degli spunti delle due stagioni precedenti in nerazzurro.

PUNTI PESANTI – Napoli-Inter è una sfida dai contenuti molto pesanti. In primis perché i nerazzurri devono rispondere alla vittoria di venerdì della Juventus, che vede i bianconeri momentaneamente in testa in Serie A. E poi perché i partenopei sono un cliente molto scomodo per i nerazzurri tra le mura amiche dello Stadio Diego Armando Maradona. Basti pensare che l’Inter ha appena 2 vittorie a Napoli negli ultimi 26 anni. E, ancor peggio, Simone Inzaghi non vi ha mai vinto da allenatore. Tuttavia le ultime due stagioni lanciano uno spunto interessante.

DOPPIO STIMOLO – A contrario di oggi, nelle prime due stagioni da allenatore dell’Inter, Inzaghi ha sempre affrontato il Napoli a San Siro nella gara di andata. Vincendo in entrambe le occasioni: 3-2 il 21 novembre 2021 e 1-0 lo scorso 4 gennaio. Salvo poi pareggiare (1-1 il 12 febbraio 2022) o perdere (3-1 lo scorso 21 maggio) al ritorno in Campania, entrambe le volte in condizioni critiche. Nella prima occasione, i nerazzurri arrivavano dalla sconfitta nel derby di ritorno col Milan, che invertì le sorti di quel campionato. Nell’ultima, invece, Inzaghi schierò una formazione rimaneggiata, viste le fatiche nella semifinale di Champions League appena superata (sempre contro il Milan). Oggi invece l’Inter arriva a Napoli riposata dopo il turnover di Lisbona, e con la necessità di dare un segnale di forza al campionato. Applicando anche allo Stadio Maradona la legge dell’andata delle ultime due stagioni.