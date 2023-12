Serafini: «Juventus non come Napoli e Inter in un ruolo. Ma risultato»

La Juventus almeno fino a stasera sarà in testa alla classifica, in attesa di Napoli-Inter, e in molti faticano a capire perché. Prova a spiegarlo Serafini, ospite in studio a Sky Sunday Morning.

MEGLIO STASERA – Luca Serafini mette a confronto le tre big della Serie A: «Secondo me Napoli-Inter, che è la partita del giorno, ha il centrocampo più forte d’Italia sia nei titolari sia nella panchina. La Juventus, senza Nicolò Fagioli e Paul Pogba, non è all’altezza nemmeno del Milan eppure è prima. Questa è la grande sconfitta degli analisti e degli opinionisti, di quelli che dicono che la Juventus gioca male e degli stessi juventini. È lì, è sempre stata lì e lo era anche senza la penalizzazione. Ha fatto di necessità virtù, perché Massimiliano Allegri è bravo ed esperto: non ha la costruzione, la capacità e la tecnica di Napoli e Inter, ma dello stesso centrocampo del Milan. Allora cosa fa? Protegge la difesa, davanti ha maggiore qualità e porta a casa i risultati».