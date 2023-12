Precedenti Napoli-Inter: Maradona tabù! In 25 anni 1 vittoria (+2)

Napoli-Inter si giocherà alle 20.45 e i precedenti in Campania sono un grosso problema. Dal 2000 in poi i sorrisi si contano sulle dita di una mano, in Serie A appena uno.



I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il Napoli-Inter numero 89 in trasferta. Quasi un secolo fa la prima in assoluto, uno 0-3 del 3 ottobre 1926. Walter Mazzarri ha già allenato sette volte in questa sfida, sei come allenatore del Napoli e una dell’Inter. Ha vinto solo sulla panchina azzurra, 2-0 il 25 gennaio 2012 (Coppa Italia), 1-0 il 26 febbraio 2012 e 3-1 il 5 maggio 2013 (entrambe in Serie A), pareggiando 0-0 il 14 febbraio 2010 e 1-1 il 15 maggio 2011 per poi perdere 4-5 ai rigori il 26 gennaio 2011 (anche qui in Coppa Italia) e 4-2 il 15 dicembre 2013 (nell’unica in nerazzurro). In Campania l’Inter ha vinto 21 volte, perso 41 e pareggiato 26, l’ultima volta un dimenticabilissimo 3-1 lo scorso 21 maggio nella terzultima giornata. Partita, con i partenopei già campioni, risolta nel finale giocando oltre un tempo in dieci per il doppio giallo a Roberto Gagliardini, nella sua ultima imbarazzante presenza con l’Inter.

(QUASI) MAI UNA GIOIA – Dal 2000 in poi Napoli-Inter è diventato un tabù: i precedenti parlano chiaro. In Serie A una sola vittoria, 1-3 il 6 gennaio 2020 con doppietta di Romelu Lukaku e gol di Lautaro Martinez. Sfida che ha interrotto un digiuno che durava dallo 0-2 del 18 ottobre 1997. Poi due successi in Coppa Italia, la già citata ai rigori del 2011 e lo 0-2 del 19 gennaio 2016. Per il resto 12 sconfitte e 7 pareggi. Una partita storicamente stregata. In totale 173 partite fra casa e trasferta: 78 vittorie, 44 pareggi e 51 sconfitte, 255 gol fatti e 190 subiti.