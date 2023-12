Napoli-Inter, risposta alla Juventus! Lautaro Martinez pronto ad incidere

Dopo il sorpasso subito dalla Juventus che ha battuto il Monza 1-2 allo scadere, l’Inter è chiamata a un esame molto difficile contro il Napoli. Sarà, inoltre, una particolare sfida tra i bomber d’attacco.

SORPASSO – La Juventus si gode Napoli-Inter. Vada come vada il big match del Maradona, i bianconeri avranno conquistato punti importanti sulle rivali per Scudetto e piazzamento in Champions League. Dopo la rocambolesca vittoria contro il Monza per la squadra di Allegri, giunta al 94′, bianconeri hanno staccato in classifica Napoli e Inter. Sui partenopei il vantaggio adesso è di 9 punti, sui nerazzurri soltanto un +1. Domani serve una vittoria all’Inter per effettuare nuovamente il sorpasso sui bianconeri, e godersi così il big match di venerdì prossimo tra Juventus e Napoli. Ma la sfida di domani si gioca soprattutto in attacco.

BOMBER – Nella sfida Napoli-Inter ci sarà un duello particolare: l’attuale capocannoniere del campionato Lautaro Martinez sfiderà il vincitore dello Scudetto 2022-23, Victor Osimhen. Il nigeriano, primo per gol fatti nella scorsa Serie A, tornerà titolare proprio contro la squadra di Inzaghi dopo aver subito un brutto infortunio, che lo ha tenuto lontano dal campo per circa 2 mesi. L’ultimo della punta azzurra risale al 8 ottobre contro la Fiorentina. Dopo aver giocato diversi spezzoni di gara contro Atalanta e Real Madrid, Osimhen domani ci sarà dal 1′. Lautaro Martinez, invece, è diventato imprescindibile per la squadra di Inzaghi. Con i suoi gol sta trascinando l’Inter in ogni competizione. Rappresenta uno dei candidati favoriti per la vittoria della scarpa d’oro dell’anno prossimo. L’attaccante della Nazionale albiceleste tornerà nello stadio intitolato proprio al miglior argentino di sempre, ossia Diego Armando Maradona. Sarà una gara molto suggestiva, oltre che fortemente motivazionale per il bomber dell’Inter.