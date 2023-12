Napoli-Inter, Mazzarri fatica in difesa. Un ex riposa: la formazione – TS

Mazzarri deve fare i conti con qualche assenza e con un po’ di stanchezza in Napoli-Inter. Di seguito quella che secondo TuttoSport sarà la formazione azzurra titolare.

PROBABILE FORMAZIONE – Se l’Inter nel turno infrasettimanale di Champions League ha fatto, almeno parzialmente, turnover, e può schierare in campionato l’undici migliore, lo stesso non si può dire del Napoli. La squadra di Walter Mazzarri ha sprecato molto energie contro il Real Madrid, e ora deve cercare di trovare l’assetto migliore per la sfida al Maradona contro i nerazzurri. Inoltre, in Napoli-Inter il nuovo allenatore azzurro dovrà fare i conti di una serie di indisponibilità in difesa. Oltre a Mario Rui ancora infortunato, insieme a Olivera, anche Zanoli ha dato forfait per la gara di stasera a causa della lombalgia riscontrata ieri. Secondo quanto riporta TuttoSport Mazzarri opterà per lasciare in panchina Juan Jesus, uno degli azzurri che in Europa ha giocato 90′. In Napoli-Inter, dunque, non ci sarà, almeno all’inizio, l’ex nerazzurro. Ecco su chi, invece, dovrebbe puntare il nuovo allenatore dei partenopei nella sfida di questa sera.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Fonte: TuttoSport – Raffaele Auriemma