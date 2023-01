Mulattieri a quota 32: risorsa futuribile o plusvalenza Inter che cammina?

Samuele Mulattieri sta vivendo una buona stagione con la maglia del Frosinone: 6 gol in 19 presenze in Serie B. Nei prossimi mesi l’Inter dovrà decidere il suo futuro, forse definitivamente.

DATI POSITIVI – Samuele Mulattieri non è tra i talenti di proprietà Inter che rubano grossi titoli ai giornali sportivi. Eppure l’attaccante in forza al Frosinone ha numeri quasi sorprendenti da quando è professionista. Dopo le 16 reti all’ultimo anno con la Primavera nerazzurra (2019/20), si conferma subito con la maglia del Volendam, nella Serie B olandese. Nella stagione 2020/21, a 20 anni, Mulattieri firma 19 reti in 32 presenze. Poi torna in Italia, dove lo scorso anno veste la maglia del Crotone. Una stagione travagliata e condizionata dagli infortuni, in cui si ferma a 7 reti in 29 partite totali. Un bottino quasi pareggiato in questa stagione, dove sta contribuendo alla cavalcata del Frosinone verso la Serie A. 6 gol in 19 presenze, senza nemmeno essere un titolare inamovibile. Facendo una rapida somma, Mulattieri è a quota 32 gol nelle prime due stagioni e mezza da professionista. Numeri che fanno indubbiamente piacere all’Inter, ancora proprietaria del cartellino. Ma quale sarà il futuro dell’attaccante classe 2000?

Cosa dovrebbe fare l’Inter con Mulattieri?

ULTIMA CHIAMATA – Al termine di questa stagione, l’Inter dovrà decidere se (e come) prolungare il suo rapporto con Mulattieri. L’attaccante è in prestito al Frosinone, che ha diritto di riscatto. E a loro volta i nerazzurri hanno possibilità di attivare un controriscatto. Nel caso in cui si verifichi questo scenario, cosa ne sarà di Mulattieri? Ennesimo prestito, o avrà una chance come punta di riserva alla casa madre? Considerando la sua età (quest’anno compirà 23 anni), viene difficile pensare di vederlo con la maglia dell’Inter. Per quanto sarebbe un profilo a costo zero, utile anche per le liste. Al tempo stesso, viene da augurarsi che il club nerazzurro riesca a cederlo definitivamente, evitando però una trafila come quella di Samuele Longo (ceduto alla soglia dei 30 anni). Se il 9 dei ciociari non avrà futuro in nerazzurro, allora tanto vale capitalizzare la situazione realizzando una plusvalenza, anche minima. Resta quindi da augurare a Mulattieri di vivere una stagione ancor più positiva, così da stuzzicare il mercato in estate.