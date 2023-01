Ravezzani: «Sozza a Inter-Napoli? Polemiche da ignoranti! Presupposto»

Ravezzani si è concentrato sulle polemiche relative alla designazione di Sozza di Seregno per Inter-Napoli. Il giornalista reputa da ignoranti le polemiche a tal proposito

POLEMICHE ILLOGICHE − Ravezzani dice la sua sulla polemica legata alla designazione di Sozza a San Siro: «Da sempre si sa che se tu non fai parte della sede arbitri di dove gioca la squadra puoi arbitrare qualunque altra squadra. Sozza come qualsiasi altro arbitro può arbitrare Inter-Napoli. Sono discorsi ignoranti, si parte dal presupposto che un arbitro di quella provincia possa essere tifoso di quella squadra. C’è ancora chi crede che il Napoli abbia perso lo Scudetto in albergo guardando la Juventus. Si deve venire fuori da certe logiche».