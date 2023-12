Mkhitaryan protagonista di Inter-Lecce: qualità e quantità

Inter-Lecce ha confermato ancora una volta l’importanza di Mkhitaryan. L’armeno ha giocato una partita di spessore in tutte le fasi di gioco.

PROVA MAIUSCOLA – In Inter-Lecce Mkhitaryan è stato uno dei protagonisti assoluti della partita. Partito come di consueto da titolare, l’armeno ha dato un contributo a tutto tondo, dividendosi tra tutti i compiti possibili in mezzo al campo. Una prova a cui è mancata solo una voce nel tabellino finale.

AIUTO IN REGIA – Il numero 22 è stato un motore della manovra. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 82, terzo della partita dopo Barella e Bastoni. Mkhitaryan si è visto a tutto campo, ma in particolare è stato un maestro nel leggere gli spazi alle spalle del centrocampo del Lecce, trovando inserimenti efficaci e pericolosi. Da metà campo in su ha prodotto 3 tiri, un passaggio chiave e un’occasione da gol. Ecco la mappa specifica dei suoi passaggi presa da FootData:

In totale ne ha tentati 60, realizzati al 90%, con 2 lanci lunghi entrambi riusciti e 3 cross. Per passaggi realizzati (55) è quinto della partita, con 37 realizzati in avanti (secondo) e 21 sulla trequarti (anche qui secondo). I suoi ricettori preferiti? Calhanoglu, Barella e Bastoni. Per forza, verrebbe da dire. Al suo attivo anche 3 dribbling. Tutto questo senza trascurare la fase difensiva.

PRESENZA FISICA – Mkhitaryan nei suoi 89 minuti in campo è secondo per km percorsi con 11,189. E oltre a metterci la corsa ci ha messo il fisico: primo per recuperi di tutta la partita con 8 e primo dell’Inter con 4 contrasti. Una prestazione completa, che conferma per l’ennesima volta la sua importanza nel cuore della squadra. Da professore.