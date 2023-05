Lukaku mette da parte gli assist in Roma-Inter e continua la scalata

Romelu Lukaku ritrova il gol in Roma-Inter, fissando il risultato sullo 0-2 finale. Il belga raggiunge così un suo idolo personale nella classifica dei migliori marcatori nerazzurri di sempre.

IN TUTTI I MODI – Nelle ultime due presenze, contro Empoli e Lazio, Romelu Lukaku si era distinto per un contributo offensivo a tutto tondo. In totale, 2 gol e 3 assist per il belga, protagonista assoluto delle due vittorie. In Roma-Inter di ieri si limita invece al minimo indispensabile. Sfiora appena il gol nell’azione del vantaggio, ringraziando il compagno Federico Dimarco piazzato dietro. Lo trova poi nella ripresa, quando Lautaro Martinez lo libera davanti a Rui Patricio. Fissando così il risultato sullo 0-2 finale, e scalando un’altra posizione nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri.

A PARI MERITO – Il raddoppio di Roma-Inter vale a Lukaku il gol numero 74 con la maglia dell’Inter. Ossia lo stesso numero con cui Adriano Leite Ribeiro ha chiuso la sua carriera in nerazzurro. Big Rom raggiunge così il suo idolo di sempre, segnando con il piede preferito di entrambi, il sinistro. E si porta a una sola lunghezza di distanza da altri grandi nerazzurri del passato. Come Giacinto Facchetti, Diego Milito e Julio Ricardo Cruz. Segnando almeno altri due gol da qui a fine stagione, Lukaku potrebbe superarli, entrando nella top20 dei migliori cannonieri di sempre. Nonché il quarto miglior marcatore degli ultimi 25 anni, dietro solo al compagno Lautaro Martinez (97 gol), Christian Vieri (123 gol) e Mauro Icardi (124). Incidendo ancor più in profondità il suo nome nella storia nerazzurra.