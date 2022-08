Lazio-Inter, i duelli sulle corsie esterne: a sinistra lo scontro chiave

Lazio-Inter di questa sera vedrà opporsi due squadre di alto livello in Serie A. Saranno determinanti i singoli duelli: fra questi ci sono certamente quelli sulle corsie esterne

DUELLI – Lazio-Inter sarà il primo big match affrontato dai nerazzurri in stagione. Come spesso accade, saranno i singoli duelli a determinare l’esito della sfida, che nessuna delle due squadre vuole fallire. È soprattutto sulle corsie esterne che si determinerà l’andamento della gara: da una parte, sulla corsia destra dell’Inter, si affronteranno Dumfries e Marusic. L’esterno olandese, per fisicità e passo, ha tutto per mettere in difficoltà il terzino della Lazio, abilissimo a sganciarsi in fase offensiva ma che, per forza di cose, questa sera dovrà pensare più a coprire. Il duello più interessante, forse quello chiave, si avrà però sulla corsia opposta.

SINISTRA – Sulla corsia mancina dell’Inter andrà in scena, forse, il duello chiave del match: da una parte uno fra Gosens e Dimarco, con il tedesco favorito (vedi probabili formazioni), dall’altra Manuel Lazzari, che ha ormai scalato le gerarchie nell’11 di Maurizio Sarri. L’esterno ex Spal è un motorino che spinge a tutta fascia per tutti i 90′ minuti: servirà un lavoro difensivo di alto livello per contenere le scorribande offensive dell’esterno che, però, spesso lascia campo libero da attaccare all’esterno avversario. Gosens – o chi per lui – dovrà essere bravo a sfruttare quanto concesso dall’avversario.