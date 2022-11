Lautaro Martinez tra i più attesi al Mondiale: leadership e consapevolezza

Lautaro Martinez, rispetto a Correa, è l’altra faccia della medaglia di un’Argentina che punta a vincere il Mondiale n Qatar (vedi articolo). Il numero 10 dell’Inter punta a brillare tra le tanti giovani stelle annunciate della Coppa del Mondo

STELLA ATTESA – Lautaro Martinez è ormai un titolare fisso dello strabiliante attacco dell’Argentina che vede ovviamente Lionel Messi punta di diamante. Il numero 10 dell’Inter, protagonista finora di una buona stagione in nerazzurro seppur con qualche pausa dal gol, è sempre più leader nonché maturo. Proprio per questo punta a brillare tra le tanti giovani stelle attese per questa inedita Coppa del Mondo invernale, la prima della storia. Lautaro è uno che non si risparmia mai con la consapevolezza che la sua Nazionale parte tra le favorite. Il Mondiale potrebbe essere una vetrina molto molto importante per lui e, purtroppo per l’Inter, anche per i top club europei che lo osservano. Sappiamo infatti quanto Lautaro piaccia soprattutto in Liga ma anche quanto la sua immensa voglia di Inter abbia fatto la differenza. Ora testa solo al Qatar: c’è una Coppa da conquistare.