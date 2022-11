Meluso, mercato Inter: «Zero aspettative. Ausilio e Marotta bravi perché…»

Meluso parla delle difficoltà economiche dei club e del possibile mercato dell’Inter. Il dirigente sportivo, poi, commenta il lavoro dei suoi colleghi Ausilio e Marotta. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Radio Sportiva, nel corso della trasmissione radiofonica.

SOLUZIONI ALTERNATIVE – Mauro Meluso analizza le prospettive di mercato dell’Inter (vedi articolo). Nel corso della trasmissione radiofonica, il dirigente sportivo dichiara: «Il calcio ha una situazione debitoria molto forte. Non bisogna farsi molte aspettative sul mercato. Non ci saranno chissà quali colpi a effetto perché le società maggiori hanno difficoltà. Un po’ tutto il settore calcistico sta soffrendo. I dirigenti italiani, però, sono bravi. Penso a quelli dell’Inter, Piero Ausilio e Beppe Marotta, che hanno la possibilità di agire con le idee e trovare mercati alternativi. Siamo bravi anche nel trovare soluzioni in un momento di difficoltà da un punto di vista economico. Lazio e Roma dovrebbero fare qualcosa nella prossima sessione. Milan e Inter non tanto, credo. I club dovranno monitorare quanto accadrà nel corso del Mondiale». Questo il pensiero espresso da Meluso, sulle frequenze di Radio Sportiva, sul mercato delle squadre di Serie A.