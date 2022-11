Italia, Mancini non rinuncia a Barella contro l’Austria: partner da decidere

L’Italia di Mancini, dopo l’Albania, si appresta a sfidare l’Austria in amichevole. Il Commissario Tecnico azzurro punta su Barella a centrocampo ma non ha ancora deciso chi affiancherà il centrocampista dell’Inter. Di seguito le ultime di Sky Sport

RITORNO – L’Italia di Roberto Mancini lavora in vista dell’amichevole con l’Austria per quello che dovrebbe essere l’ultimo impegno del 2022. Il CT azzurro ne approfitta per pensare sia alla sfida contro Marko Arnautovic e compagni ma anche all’Italia che verrà. Intanto, rimanendo alla stretta attualità, domenica contro gli austriaci in mezzo al campo tornerà Barella dal 1′. Mancini non ha ancora deciso se ad affiancarlo sarà Verratti o Pessina.