VIDEO – L’Inter Women non si ferma! Ecco l’allenamento in vista di Firenze

Il gruppo dell’Inter Women è di nuovo al completo. Dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, le ragazze di Guarino sono di nuovo a lavoro per preparare la prossima partita di Serie A Femminile. Quella di domenica, in trasferta contro la Fiorentina, sarò l’ultima sfida del girone d’andata. Ecco l’allenamento delle nerazzurre, pubblicato sul profilo ufficiale Youtube dell’Inter.

ALLENAMENTO – I nerazzurri si fermano per il Mondiale. Le ragazze dell’Inter Women, invece, tornano in gruppo dopo gli impegni con le proprie Nazionali. Nel fine settimana la squadra di Rita Guarino partirà alla volta di Firenze, per l’ultima partita del girone d’andata di Serie A Femminile. La sfida in trasferta contro la Fiorentina sarà importante per le interiste anche in l’ottica classifica (vedi classifica). Tra le due squadre, infatti, c’è solo un punto di differenza, a scapito dell’Inter. Vincere questo scontro diretto permetterebbe alle nerazzurre di conquistare terreno e di chiudere la prima parte di stagione al secondo posto. Ecco il video, pubblicato sul profilo Youtube ufficiale del club, sull’allenamento dell’Inter Women.