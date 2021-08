Lautaro Martinez sotto i riflettori, ma Brozovic quando tratta il rinnovo?

In casa Inter non c’è solo il rinnovo di Lautaro Martinez di cui parlare. Anzi, il più urgente è quello di Marcelo Brozovic, in scadenza a giugno 2022.

NON SOLO LAUTARO – Le dinamiche di mercato hanno messo al centro del palco Lautaro Martinez. Mettendo in secondo piano un po’ tutto il resto, nuovi arrivi a parte. Dopo la cessione di Lukaku il rinnovo del contratto dell’argentino è diventato un tema centrale. Sotto i riflettori, ancora più di prima. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e quindi rinnovarlo adesso è importante per non arrivare troppo nei pressi e trovarsi un giocatore a pochi mesi da una firma a zero. Ovvero la situazione in cui è Brozovic.

DISCORSO DA AVVIARE – Il croato ha il contratto in scadenza nel 2022. Vale a dire a giugno prossimo. E c’è un po’ troppo silenzio attorno alla sua situazione. Brozovic è un titolare assoluto dell’Inter. Di più, è uno dei leader. In campo e nello spogliatoio. Il riferimento assoluto e irrinunciabile della prima impostazione. Il regista della squadra. Un ruolo tanto importante quanto difficile da coprire. Il numero 77 è un classe 1992 e il suo livello è stato certificato dall’ultimo campionato vinto. Chiunque in casa nerazzurra è consapevole del suo peso. E quindi il file legato al suo rinnovo va aperto. La situazione risolta.