Inter, spunta Thuram ma il nome in pole per l’attacco è un altro

Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach è il nome nuovo come possibile rinforzo per l’attacco dell’Inter, ma in pole ci sarebbe un altro.

THURAM – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, i nomi in lista per l’attacco dell’Inter sono Duvan Zapata, Joaquin Correa, Wout Weghorst, a cui si è aggiunto Marcus Thuram. L’attaccante, in scadenza di contratto nel 2023 con il Borussia Monchengladbach, è stato offerto dal suo agente, Mino Raiola. Il costo del cartellino potrebbe essere oltre i 30 milioni di euro.

CORREA – Il giocatore francese è simile ad Edin Dzeko per struttura, ma attenzione alle possibili variazioni tattiche. Nella prossima stagione ormai alle porte Lautaro Martinez potrebbe diventare stabilmente una prima punta e dunque potrebbe non essere necessario un 9 tradizionale. Per questo motivo in pole ci sarebbe Correa, ma la Lazio chiede 37 milioni, considerati troppi dei nerazzurri che sono consapevoli dei problemi dei capitolini dovuti all’indice di liquidità imposto dalla Figc e dunque a breve potrebbero stringere per il laziale.

INSIGNE – Per quanto riguarda Lorenzo Insigne, questa pista sarebbe da tenere viva in caso di eventuale partenza di Alexis Sanchez. Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto con il club azzurro a giugno 2022 e potrebbe firmare a zero con qualunque club a gennaio, per questo un’eventuale affare si potrebbe concludere intorno ai 25 milioni di euro.

Fonte: SportMediaset.it