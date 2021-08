Inter-Genoa, spezzone per Dumfries. Anche Satriano torna in gruppo – TS

Anche Satriano è tornato ad allenarsi in gruppo, oltre Lautaro Martinez e Gagliardini (vedi articolo). Possibile spezzone di partita per Dumfries in Inter-Genoa.

INTER-GENOA – Manca sempre meno al debutto in campionato per i Campioni d’Italia. Simone Inzaghi recupera giocatori fondamentali, così dopo Roberto Gagliardini e Lautaro Martinez anche il giovane Satriano è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione del tecnico per Inter-Genoa. Il ragazzo potrebbe pure partire titolare, anche se al momento sembra più plausibile che il tecnico confermi la formazione vista contro la Dynamo Kiev. Pronto anche a uno spezzone di partita il neo-arrivato Dumfries, nonostante le sole due sedute di allenamenti.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna