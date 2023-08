Lautaro Martinez media perfetta col Cagliari: ora 18 giorni per il controsorpasso

Lautaro Martinez chiude Cagliari-Inter con il terzo gol in due gare di campionato. Per l’argentino nono gol in carriera ai sardi, che diventano la sua vittima preferita. Tuttavia tra meno di un mese può alterare gli equilibri.

IL TORO VEDE ROSSO(BLU) – Lautaro Martinez era tra i protagonisti attesi di Cagliari-Inter di ieri (qui gli highlights). Sia per confermarsi dopo la doppietta all’esordio stagionale contro il Monza, sia per il suo ottimo feeling coi sardi. Aspettative più che rispettate e soddisfatte, dato che con quello di ieri il capitano dell’Inter sale a 9 gol in carriera contro il Cagliari. In altrettante partite. Una media perfetta per il Toro, che continua l’ottimo rapporto con la prima squadra colpita nella sua carriera nerazzurra. E che, salendo a 105 gol totali, si porta a una sola lunghezza da Ermanno Aebi, decimo miglior marcatore della storia dell’Inter. Nelle prossime settimane Lautaro Martinez ha quindi la possibilità di entrare in top10, ma anche di scalzare il Cagliari dalla vetta delle vittime preferite.

SFIDA APERTA – Dietro al Cagliari, nella liste delle squadre con più gol all’attivo per Lautaro Martinez, c’è infatti il Milan. Contro cui l’Inter giocherà il primo derby stagionale il prossimo 16 settembre, tra diciotto giorni. E contro cui il Toro punta a proseguire il felicissimo trend inaugurato lo scorso 18 gennaio, nella Supercoppa Italiana. Lì il 10 nerazzurro siglò lo splendido gol dello 0-3 finale. Poi decise il derby di ritorno in campionato (1-0 il 5 febbraio 2023). E infine il gol dell’1-0 del 16 maggio, che valse l’approdo in finale di Champions League per l’Inter. La media col Milan è leggermente inferiore (8 gol in 14 incontri), ma a lui e ai tifosi poco importa: l’importante è continuare a decidere i derby, scalando la classifica dei migliori cannonieri nerazzurri.