Lautaro Martinez, dopo il Monza altro passo avanti nella storia dell’Inter

Lautaro Martinez inaugura la stagione 2023/24 dell’Inter con la doppietta al Monza (qui gli highlights). Che gli permette di scalare ancora le classifiche all time nerazzurre.

STESSE ABITUDINI – Lautaro Martinez bagna il suo esordio da capitano ufficiale dell’Inter con la doppietta al Monza. Iniziando la sua sesta stagione nerazzurra facendo ciò che gli riesce meglio, ossia segnare. Due gol da rapace d’area, da predatore vero, che fanno capire chi è il vero cannoniere dell’Inter. Ma soprattutto due gol che permettono al Toro di salire a 104 reti totali con la maglia nerazzurra. Una quota dal significato non indifferente, se guardiamo alla classifica all time dei cannonieri dell’Inter.

DUE DISTANZE – Con 104 reti totali, Lautaro Martinez è l’undicesimo miglior marcatore della storia dell’Inter. E con la doppietta al Monza si porta a solo due gol di distanza da Ermanno Aebi, autore di 106 marcature tra il 1910 e il 1922. Al Toro basteranno quindi solo due reti per entrare nella top10 dei migliori marcatori nerazzurri di sempre. Un obiettivo che stuzzica il capitano dell’Inter, soprattutto visto il prossimo impegno di campionato.

IL TORO VEDE ROSSO(BLU) – Lunedì 28 agosto, alle 20.45, l’Inter sfiderà in trasferta il Cagliari, ossia una delle vittime preferite di Lautaro Martinez. Che ai sardi ha segnato 8 gol in altrettante partite in carriera (contro il Milan sempre 8 reti, ma in 14 derby). Tra cui il primo gol in assoluto in nerazzurro, il 29 settembre 2018. E sempre ai rossoblu segnò una doppietta sia all’andata sia al ritorno nella stagione 2021/22, quando il Cagliari retrocesse poi in Serie B. Il numero 10 dell’Inter è quindi chiamato a riavviare l’ottimo trend contro i sardi, col doppio obiettivo di avvicinarsi sempre più alla top10 dei migliori marcatori della storia dell’Inter.