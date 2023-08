Pavard e il suo sostituto, per il Bayern Monaco non solo Chalobah! Altro nome

Pavard vuole solo l’Inter e viceversa, ma per far si che questo accada, il Bayern Monaco dovrà prima trovare un sostituto. Tra i nomi seguiti dai tedeschi, non solo Chalobah.

IL SOSTITUTO – Oggi potrebbe essere la giornata definitiva per l’OK definitivo alla cessione di Benjamin Pavard, obiettivo principale dell’Inter per quanto riguarda la difesa. Il Bayern Monaco, però, prima vuole trovare il sostituto del giocatore. Tra i nomi seguiti nelle ultime settimane, oltre Chalobah che resta in cima alla lista con Kalulu un po’ più defilato, c’è quello di Bella-Kotchap. I bavaresi, secondo quanto riportato da Sky Sport DE, sono in trattativa con il Southampton per il prestito del 21enne che piace anche al Borussia Dortmund. Nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera definitivo.

Fonte: Florian Plettenberg – Sky Sport DE