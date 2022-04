Lautaro Martinez, dimenticare il mercato: Spezia-Inter per tornare al top

Lautaro Martinez è al centro di numerose voci di mercato. L’argentino, però, deve lasciare tutto alle spalle e concentrarsi sul finale di stagione. Spezia-Inter è l’occasione giusta per tornare al top

MERCATO – L’Inter è concentrata sulla corsa scudetto, ma, inevitabilmente, con l’approcciarsi dell’estate, escono fuori numerose voci di mercato riguardanti i top player della rosa a disposizione di Inzaghi. Non fa eccezione Lautaro Martinez, designato dai più come il più probabile ad essere “sacrificato” sull’altare del bilancio. Verità? Speculazioni? Non c’è alcuna certezza al momento, se non quella rappresentata dalla volontà del giocatore, che a più riprese ha manifestato la sua volontà di continuare per tanti anni con l’Inter espressa non solo a parole ma con i fatti: non più tardi di qualche mese fa, infatti, il “Toro” ha firmato il suo nuovo contratto con i nerazzurri, prolungando fino al 2026. Ma, tutto questo, adesso deve passare in secondo piano: il pensiero del calciatore, e dell’Inter, si deve focalizzare sul rush finale della stagione, a cominciare dalla sfida con lo Spezia.

RIPARTIRE – Sino ad ora, la seconda parte di stagione di Lautaro Martinez, ha visto pochissimi acuti: tolta la tripletta contro la Salernitana e la stupenda rete arrivata contro il Liverpool, il “Toro” non ha timbrato il cartellino e non ha saputo incidere sulle sorti della squadra. Ha pesato, inevitabilmente, un chilometraggio superiore rispetto alla scorsa stagione ed un calendario difficile e compresso, che ha portato ad una flessione non solo dell’argentino, ma dell’intera squadra. Adesso, però, Lautaro ha 7 partite (+ 1 di Coppa Italia) per dimostrare, ancora una volta, di essere ancora un tassello fondamentale per la squadra.