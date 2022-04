Esposito: «Inter, spero di tornare: adrenalina! Basilea, consiglio di Lukaku»

Sebastiano Esposito, giovane di proprietà dell’Inter in prestito al Basilea, in un’intervista a 20min ha parlato della sua esperienza in Svizzera, il consiglio di Romelu Lukaku, il rapporto con l’Inter e il possibile ritorno da protagonista.

ESPERIENZA – Sebastiano Esposito in una lunga intervista ha parlato della sua esperienza al Basilea in prestito dall’Inter: «Ho sempre lavorato sodo e mi è stato permesso di giocare per l’Inter quando avevo 16 anni. Ho fatto molte cose per bene, ma ho anche commesso degli errori. Penso che se sei impeccabile all’età di 17 o 18 anni, sei un alieno. Dall’Europa League con l’Inter alla Super League in Svizzera? L’Inter ha veri e propri attaccanti molto più esperti di me. Non mi sono mai illuso di poter giocare all’Inter. Ma spero di poter tornare di nuovo lì qualche volta. Da quando ho segnato in trasferta contro il Marsiglia, le cose sono andate davvero bene. Le mie performance sono migliorate. Corro di più in campo e lavoro per la squadra».

IN BELGIO – Sebastiano Esposito parla del suo rapporto con Romelu Lukaku: «Prima del mio trasferimento ne ho parlato con Romelu, con cui ancora oggi sono in contatto regolare. Ha detto che ho bisogno di tempo e di giocare per crescere. Ma è stato principalmente il mio agente a consigliarmi di passare al Basilea».

RAPPORTO CON INTER – Sebastiano Esposito parla del suo rapporto con l’Inter, e svela: «Di recente ho fatto una videochiamata con l’ufficio stampa dell’Inter. Per caso sono entrati in sala il ds Piero Ausilio e il dirigente Dario Baccin. Mi hanno detto che era ora di fare di più e mettere a tacere le critiche. Quella era la necessaria iniezione di adrenalina che mi mancava. Due giorni dopo ho segnato contro il Marsiglia e fatto quattro assist nelle partite successive».

Fonte: 20min.com