Perisic, papà per la terza volta! Poi festeggiato dai compagni – TS

Perisic papà per la terza volta, ecco il motivo della sua assenza ieri con il resto del gruppo prima della partenza per la trasferta contro lo Spezia. Lo conferma l’edizione odierna di TuttoSport.

L’ASSENZA – Ivan Perisic ieri non ha preso il treno partito da Rho poco prima delle quattro del pomeriggio perché diventato papà per la terza volta, raggiungendo in serata il gruppo nerazzurro dove i compagno lo hanno festeggiato per il lieto evento.

Fonte: TuttoSport