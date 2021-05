La crescita di Lukaku nei numeri: che differenza dal Manchester United

Lukaku dal Manchester United all’Inter ha fatto un deciso salto di qualità. Questo è molto evidente accostando i numeri.

NUMERI A CONFRONTO – Lukaku all’Inter è sbocciato, cresciuto in ogni aspetto del gioco, riuscendo finalmente a mettere a frutto tutto il suo talento. Vincendo pure. I numeri, soprattutto dei gol segnati, parlano chiaro. Ma per percepire il cambiamento si può fare un passo in più. Si può fare un confronto diretto con la sua esperienza al Manchester United.

GLI ANNI A MANCHESTER – Il confronto viene comodo perché Lukaku ha vissuto due stagioni coi Red Devils. I numeri sono quindi molto avvicinabili. Il Manchester United doveva essere il passo avanti della sua carriera dopo gli anni “formativi” all’Everton. Il primo anno mette a segno il suo record personale di gol in stagione, arrivando a 27 in 51 presenze. 16 in Premier League, 1 in Supercoppa Europea, 5 in FA Cup e 5 in Champions League. Il secondo anno le cose sono andate meno bene. Il belga è arrivato a 15 gol totali in 45 partite. 12 in Premier League, 1 in FA Cup e 2 in Champions League. Un calo evidente, che ha portato ai molti dubbi sul giocatore nell’estate del suo passaggio all’Inter. Il totale in maglia United parla di 42 gol in 96 presenze. Per la sua cessione non ha pianto nessuno.

E QUELLI A MILANO – Lukaku è all’Inter da due anni. Curiosamente nella prima stagione è arrivato a 51 presenze esattamente come a Manchester. I gol totali però sono stati 34: 23 in Serie A 2 in Coppa Italia, 9 nelle due coppe europee. Notate che ha quasi doppiato il numero di reti in campionato rispetto alla stagione precedente. Nella seconda stagione però non è crollato. I gol totali sono 30 in 44 partite. Il doppio del secondo anno allo United nelle stesse partite in pratica. 24 in campionato, 2 in Coppa Italia, 4 in Champions League. Il salto è evidente. Infatti il totale parla di 95 presenze, con 64 gol.