Kostic ancora in orbita Inter? Al momento stagione da (3+7) 10

Filip Kostic, esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte, torna in orbita Inter. In attesa di conoscere gli sviluppi del mercato, vediamo i numeri del serbo in questa stagione.

RITORNO DI FIAMMA – L’Inter è alla ricerca di un esterno sinistro. Dal 1° luglio 2022 il contratto di Ivan Perisic non sarà più valido, e al momento non si vedono spiragli per un rinnovo. Motivo per cui i nerazzurri stanno provando ad anticipare già ora il colpo per sostituire il 14 croato (vedi focus). E il primo nome sul taccuino di Piero Ausilio è quello di Filip Kostic, vecchia fiamma del direttore sportivo. Già vicino alla Lazio la scorsa estate, dopo un timido tentativo dell’Inter, ora il serbo potrebbe finalmente sbarcare in Serie A. Nel frattempo, sta disputando l’ennesima ottima stagione con l’Eintracht Francoforte.

DOPPIA CIFRA – Tra i tanti motivi per cui Kostic piace molto all’Inter ci sono sicuramente i suoi numeri quasi da attaccante (che avevamo già analizzato qui). E le voci di mercato che lo vedono protagonista sin dall’estate non sembrano essere una fonte di distrazione. A metà stagione, infatti, il serbo è già a quota 3 gol e 10 assist con l’Eintracht Francorte. In piena media per replicare i numeri straordinari della scorsa stagione: 4 gol e addirittura 17 assist (in 30 presenze). E ancora meglio fece l’anno prima, sempre con l’Eintracht Francoforte: 12 reti e 21 assist tra campionato, coppa ed Europa League. Numeri molto simili a quelli di Perisic nella prima esperienza con l’Inter, dove chiuse la stagione 2016/17 con 11 gol e 10 assist, e quella successiva con 11+11 (tutti in Serie A).

DUBBI E CONDIZIONI – Sono solo due gli aspetti che impediscono un assalto frontale da parte dell’Inter. Innanzitutto, Kostic non è propriamente un esterno a tutto campo, ma preferisce disimpegnarsi come ala sinistra (esattamente come la prima versione interista di Perisic). E poi l’età non è più verdissima: il serbo è infatti un classe 1992, tre anni più giovane del croato. Tuttavia questi aspetti non incidono tanto sulla fattibilità dell’affare, quanto sui dettagli. L’Inter proverà a strapparlo all’Eintracht Francoforte ad un prezzo di favore, forte anche della scadenza del contratto a giugno 2023. Esclusi tuttavia questi aspetti, Kostic sembra un profilo ottimo per questa Inter e, in caso di arrivo già a gennaio, potrà usufruire di sei mesi di formazione con Perisic, prima di sostituirlo completamente.