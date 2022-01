Colonnese: «Inter, vittoria ieri un colpo al morale delle altre. Dumfries…»

Francesco Colonnese, in collegamento su Tutti Convocati, ha commentato la vittoria di ieri dell’Inter contro il Venezia. Poi, un elogio alla crescita di Dumfries e qualche critica sul campo di San Siro

VITTORIA −Colonnese ha parlato del successo nerazzurro di ieri: «Colpo al morale delle altre, da grande stima a te stesso. L’Inter ha avuto qualche difficoltà, non riusciva a giocare com’era abituata. Ci voleva una giocata, un colpo di fortuna, un qualcosa che portasse la gara verso il meglio. Ha trovato il pari prima della fine del primo tempo, ha trovato equilibrio nella ripresa perché non ha avuto ripartenze del Venezia. L’ha vinta con i cambi, bravo Dumfries che ha fatto una grande azione sul gol di Dzeko. E’ migliorato molto, è più disinvolto, ti punta. Nel primo tempo, l’Inter ha sofferto perché gli esterni non puntavano. San Siro? E’ sempre stato un campo particolare, scomodino. Perché c’è sempre un po’ di sabbietta, ora è più peggiorato. Mai prato importante rispetto alla grandezza dello stadio».