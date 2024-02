Klaassen si rilancia: dopo la Salernitana c’è sempre una… Salernitana

Klaassen domani potrebbe scendere in campo dal primo minuto per giocare Inter-Salernitana. L’ultima volta titolare in Serie A è stato proprio all’Arechi.

RIECCOLO − Dopo la Salernitana, c’è sempre… Un’altra Salernitana. Dopo 16 turni e oltre quattro mesi, Klaassen scalpita per ritornare in campo dal primo minuto in campionato. Domani l’Inter ritrova la Salernitana, stavolta di Fabio Liverani e non di Paulo Sousa come a novembre e né di Pippo Inzaghi in panchina fino a sei giorni fa, davanti ad un San Siro gremito. Triplice l’obiettivo di Simone e dell’Inter: vincere per dare continuità alle vittorie consecutive da inizio anno, vincere per mettere pressione alle inseguitrici e per presentarsi al meglio in ottica Atletico Madrid, e vincere facendo ruotare titolari e panchina.

Klaassen, riprovaci!

QUARTA CHANCE − Si riavvicina l’ora di Davy. Klaassen ha giocato fin qui con la maglia dell’Inter 217′ tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Tre al momento le presenze dal primo minuto per l’ex capitano dell’Ajax: la prima all’andata contro la Salernitana lo scorso 30 settembre, la seconda il 29 novembre contro il Benfica in Champions League e la terza e ultima il 20 dicembre contro il Bologna in Coppa Italia. Tre apparizioni certamente non indimenticabili, ecco perché domani l’olandese dovrà sfruttare al massimo l’eventuale e probabile quarta occasione.

RUOLO − Il turnover di Inzaghi dovrebbe portare a circa cinque cambi e Klaassen è uno dei papabili per partire dal primo minuto. L’olandese, come anche raccontato dal Corriere dello Sport, si gioca una maglia con Kristjan Asllani. Nelle gerarchie, l’albanese è l’erede designato di Hakan Calhanoglu, ma non è da escludere un eventuale impiego dell’ex Ajax come perno davanti la difesa. I tre precedenti sopra citati, tuttavia, dicono altro: infatti sia a Salerno, che a Lisbona e poi in Coppa Italia Klaassen ha agito come mezzala sostituendo prima Mkhitaryan e poi Barella.