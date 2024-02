Courtois fa sognare l’Inter ma è il suo erede: il piano simil Brazao – TS

Courtois è uno dei portieri più forti della sua generazione ma bisogna iniziare a pensare alla prossima ed è ciò che sta facendo l’Inter. Andato male l’investimento su Brazao, gli occhi degli osservatori nerazzurri si sono spostati proprio in Belgio. L’aggiornamento è firmato Tuttosport

NUMERO UNO FUTURO – I ragionamenti che l’Inter farà per l’alter ego di Yann Sommer nelle prossime settimane non sono gli unici relativi alla porta. Più che vice-Sommer, attenzione al post-Sommer. Sul taccuino nerazzurro è finito il nome di Tobe Leysen, classe 2002 belga in forza all’Oud-Heverlee Leuven da questa stagione. Già visionato dal vivo da Samir Handanovic, Leysen dopo sei mesi vale già 3-4 milioni di euro a fronte di un investimento di mezzo milione. E in Patria si sprecano i paragoni con la stella Thibaut Courtois, numero uno della Nazionale Belga nonché del Real Madrid. L’idea dell’Inter per Leysen è anticipare la concorrenza, soprattutto inglese e tedesca, mettendo subito le mani sul talento belga. Poi potrebbe essere girato in prestito come fatto con il classe 2000 brasiliano Gabriel Brazao che, dopo una serie di infortuni, a gennaio ha rescisso il contratto per legarsi al Santos ma facendo mantenere all’Inter una percentuale sulla futura rivendita. Questo l’aggiornamento del collega Federico Masini sul quotidiano Tuttosport oggi in edicola. La speranza ovviamente è che il 21enne belga seguito da Handanovic sia più fortunato di Brazao e soprattutto che l’Inter riesca a definire l’operazione: sarà Leysen il numero 1 nerazzurro del futuro? E soprattutto, sarà davvero il nuovo Courtois?

Fonte: Tuttosport – Federico Masini