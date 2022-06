Inzaghi-Inter, rinnovo e obiettivo già fissato! Dopo nuovo aggiornamento

Inzaghi e l’Inter hanno trovato l’accordo per il prolungamento di contratto che presto verrà annunciato (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro viene premiato dopo la sua prima stagione terminata con un amaro secondo posto in campionato e due trofei in più in bacheca. Dopo i convenevoli del caso sarà tempo di (ri)fare il punto della situazione sulle mosse di mercato

PRIMO OBIETTIVO – Simone Inzaghi e l’Inter insieme fino al 2024. Il tecnico, che vedrà ritoccato al rialzo il suo compenso, viene così premiato dalla dirigenza dopo la sua prima stagione nerazzurra nella quale ha portato a casa due trofei (Supercoppa e Coppa Italia) ma non lo scudetto dopo un duello punto a punto con il Milan. Ecco allora che bisognerà ripartire proprio da questo, anche perché le aspettative per la prossima stagione saranno necessariamente più elevate (mercato permettendo). Inzaghi lo sa e accetta la sfida: lo scudetto deve essere il primo obiettivo.

AGGIORNAMENTO – Naturalmente, dopo l’annuncio ufficiale del (meritato) rinnovo e i convenevoli del caso, spazio alla pianificazione. Prima del rompete le righe Inzaghi e la dirigenza, incluso il presidente Steven Zhang, si erano incontrati per fare il punto della situazione. Ora, a meno di un mese dall’apertura ufficiale della finestra di calciomercato estiva (vedi date), è tempo di sedersi nuovamente al tavolo con i vari aggiornamenti sulle trattative più calde e concrete in entrata e soprattutto in uscita perché l’eventuale cessione di Alessandro Bastoni cambierebbe tutto. E Inzaghi deve essere pronto.