Senesi-Inter solo se parte Bastoni! Altri due club in Serie A: uno forte – TyC

Senesi è il nome nuovo per la difesa dell’Inter (ecco di chi si tratta). Il difensore argentino di proprietà del Feyenoord non piace solo ai nerazzurri in Serie A. Secondo quanto rivelato da TyC Sports, potrebbe essere il sostituto di Bastoni qualora si concretizzasse il suo trasferimento al Tottenham

TRIPLO INTERESSE – Marcos Senesi piace all’Inter e non solo. Il difensore argentino classe 1997 gioca nel Feyenoord, ovvero la squadra che la Roma di José Mourinho ha battuto in finale di Conference League. Ed è proprio il club giallorosso uno dei più interessati a lui. Secondo quanto rivelato da TyC Sports però la squadra capitolina è in svantaggio poiché Senesi punta a giocare in Champions League. L’Inter avrebbe dunque qualche chance in più ma il suo arrivo è legato al nome di Alessandro Bastoni. TyC Sports specifica infatti che il club nerazzurro farà di tutto per trattenere il difensore italiano, qualora però si concretizzasse la sua cessione al Tottenham sarebbe proprio Senesi uno dei primi nomi in lista con la rappresentanza argentina a fare da garanzia. Il terzo e ultimo club italiano sulle sue tracce è il Napoli che a quanto pare è in pole position: qualora dovesse andare via Kalidou Koulibaly, il posto al centro della difesa azzurra potrebbe essere suo.

Fonte: tycsports.com