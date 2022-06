Inter, settimana di annunci ma anche di rinnovi? Inzaghi più un altro

L’Inter si appresta ad una settimana molto importante in ottica mercato. Oltre al possibile annuncio di Mkhitaryan, c’è attesa anche per due rinnovi di contratto

RINNOVI − Oltre a rinforzare la rosa, l’obiettivo dell’Inter è anche quello di compattare il gruppo. Anche per questo, sono in fase di preparazione i rinnovi di contratto di Simone Inzaghi e Samir Handanovic. Il tecnico nerazzurro, dopo aver vinto Coppa Italia e Supercoppa Italia, mira al primo Scudetto con l’Inter. Il club ha deciso di rinnovargli la fiducia con un prolungamento del contratto fino al 2024 con tanto di leggero rialzo. Come riporta ancora Sport Mediaset, c’è attesa anche per il rinnovo di Handanovic. Il portiere, non preoccupato dell’arrivo di Onana, è pronto a difendere i pali della porta interista ancora per un altro anno. Per lui, pronto un ritocco fino al 2023.