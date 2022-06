Inter, Carnevali su Scamacca: «Già parlato con qualche club, un obiettivo»

L’AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato di Scamacca e non solo. Il centravanti della Nazionale è stato per molto tempo nel mirino dell’Inter

CONFERMARE ROSA − Le parole di Carnevali sul mercato in uscita del Sassuolo. In primis Scamacca, da tempo nel mirino dell’Inter: «Sarà un mercato interessante. Si sta muovendo qualcosa, l’obiettivo è quello di mantenere il più possibile la rosa. Abbiamo dei giocatori che hanno mercato come Scamacca o qualche altro. Ci sono stati dei contatti con qualche società. Poi le partite con la Nazionale fanno sì che questi giocatori si possano mettere ulteriormente in mostra. Gnonto? Dobbiamo lavorare affinché questi giovani possano continuare a crescere e migliorare».