Croazia-Francia, le formazioni ufficiali: Brozovic a caccia di riscatto

FORMAZIONI – Marcelo Brozovic a caccia di riscatto in Croazia-Francia. Il centrocampista dell’Inter sarà regolarmente in campo dal primo minuto insieme all’ex nerazzurro Mateo Kovacic. Necessario riscattare il pesante 0-3 subito contro l’Austria all’esordio in Nations League.

CROAZIA-FRANCIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Erlic, Vida, Berisic; Brozovic, Kovacic, Modric; Majer, Budimir, Brekalo.

A disposizione: Labrovic, Ivusic, Vrsaljko, Sutalo, Pongracic, Kramaric, Vlasic, Sucic, Pasalic, Jakic, Orsic, Ivanusec.

Commissario tecnico: Z. Dalic

Francia (3-5-2): Maignan; Kimpembe, Saliba, Pavard; Digne, Rabiot, Guendouzi, Tchouameni, Diaby; Ben Yedder, Nkunku.

A disposizione: Lloris, Areola, Konaté, Koundé, Griezmann, Mbappé, Coman, Kamara, Clauss, Benzema, L. Hernandez, T. Hernandez.

Commissario tecnico: D. Deschamps