Inter-Villarreal, i nerazzurri alla prova generale: stavolta nessun alibi

L’ultima amichevole estiva porta per l’Inter la necessità di dimostrare i frutti del lavoro fatto. Col Villarreal niente alibi: sarà una prova generale vera e propria.

ULTIMA OCCASIONE – Eccoci qui. Siamo arrivati. Inter-Villarreal è l’ultima amichevole estiva. La chiusura del ritiro. Da settimana prossima si lavora per la Serie A. E c’è da fare sul serio. La partita di Pescara dunque diventa una prova generale. L’ultimo collaudo per l’Inter 2022-2023. Gli uomini di Inzaghi quindi devono scordarsi ogni alibi.

MOSTRARE CRESCITA – Non ci sono carichi che appesantiscono le gambe. Non c’è lavoro ancora da fare. Non ci sono avversari più in forma. Non ci sono assenze. Nulla di tutto questo deve valere per Inter-Villarreal. Il momento è adesso. Certo, resta sempre un’amichevole. Delle viti saranno strette quando poi si giocherà sul serio tra una settimana, è inevitabile. Ma gli uomini di Inzaghi stasera devono dimostrare il livello a cui sono. Come gioco, intesa, movimenti, qualità. Fase difensiva e offensiva. Dare un segnale alla Serie A.

PREPARARSI AL MEGLIO – Mentalmente l’Inter deve fare sul serio. Il Villarreal è l’ultimo avversario del ritiro, ma la squadra deve sfruttare la partita per spazzare via i dubbi. Acquisire certezze, ritrovare le giuste sensazioni. Serve un’Inter con idee chiare. Inzaghi è atteso a un test duro. L’ultimo. Poi da settimana prossima ricomincia il campionato. E sarà peggio.