Inter-Villarreal diventa la partita di Asllani? Il giovane è pronto a correre

Inter-Villarreal potrebbe diventare la partita di Asllani. L’albanese infatti potrebbe trovarsi all’improvviso titolare, col compito specifico di non far rimpiangere Brozovic. Cioè tutto quello per cui è stato acquistato dall’Empoli.

GIOVANE CON HYPE – Asllani è stato uno dei protagonisti principali di questa estate nerazzurra. La vera novità della rosa, per certi versi il giocatore che più ha stimolato le fantasie dei tifosi. Il giovane è stato preso con una mossa decisa di mercato con un obiettivo specifico: coprire una falla che lo scorso anno ha causato seri problemi, per quanto in poche partite. Con la consapevolezza di doverlo fare crescere, magari anche con calma. Inter-Villarreal, l’ultima amichevole dei nerazzurri, potrebbe diventare la sua partita.

TEST IN REGIA – Il motivo è nella probabile assenza di Brozovic (altra conferma QUI). Vale a dire che col Villarreal l’Inter si troverà esattamente nella condizione per cui ha puntato su Asllani. La gara può quindi diventare un test specifico sulla regia. L’albanese è un giocatore su cui ci sono grandi attese. E può dimostrare subito in campo il motivo. Per arrivare più pronto che mai all’inizio della Serie A.

SEMPRE DI CORSA – Asllani è abituato a correre. Non solo in campo. La sua carriera di fatto è cominciata appena sette mesi fa. Solo nel 2022 infatti ha iniziato a giocare nell’Empoli. E adesso è all’Inter. Nei vari impegni estivi si è visto principalmente a inizio ritiro, quando Brozovic era assente. Poi ha fatto la riserva, subentrando sia da regista che da interno. Ritrovarsi titolare a una settimana dall’esordio in Serie A sembra molto un nuovo tassello di una carriera rapida. Un’opportunità, che suscita la curiosità di tutto il mondo Inter.