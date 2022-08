Sanchez, una sola sicurezza: addio Inter. Poi al Marsiglia col condizionale

Sanchez si prepara ad uscire dall’Inter, nei prossimi giorni attesa la fumata bianca. Il Marsiglia in pole come prossima squadra ma qualche dubbio rimane

CONDIZIONALE − Alexis Sanchez nei prossimi giorni lascerà l’Inter per accasarsi come svincolato in un altro club. C’è in pole il Marsiglia ma non sono da escludere altre destinazioni. L’Inter lo lascerà andare attraverso la formula della rescissione consensuale e offrendo al giocatore anche una cospicua buonuscita. Come riporta il sito spagnolo Todofichajes, dopo la separazione con l’Inter dovrebbe trasferirsi al Marsiglia con cui ha raggiunto un accordo pari a 3 milioni a stagione per due anni. Ma da Sanchez ci si può aspettare di tutto anche perché al momento non ha dato nessun indizio sulla prossima squadra.