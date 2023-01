Inter-Verona, ritorno al passato (recente)? Una sola certezza in attacco

Inter-Verona di sabato (ore 20.45) sarà la penultima giornata del girone d’andata. Per Simone Inzaghi le scelte in attacco sono quasi obbligate. L’unica certezza sarà la presenza di Lautaro Martinez, ma chi affiancare all’argentino?

FULCRO OFFENSIVO – Quale sarà la coppia d’attacco titolare in Inter-Verona? Questo è certamente uno dei pensieri che più affliggono Simone Inzaghi in vista di sabato sera. L’unica certezza è che Lautaro Martinez partirà dal 1′. Il Campione del Mondo si è già (ri)preso l’attacco nerazzurro sulle spalle, siglando 2 gol consecutivi in questo 2023. Sarà lui il fulcro dell’attacco contro il Verona, ma chi sarà al suo fianco? A candidarsi per una maglia da titolare sono in due. Da una parte Edin Dzeko, compagno di mille battaglie negli ultimi diciotto mesi. Dall’altra Joaquin Correa, nonostante la pessima prestazione in Coppa Italia. E prima di fare la scelta finale, Inzaghi dovrà considerare diversi fattori. Tra cui anche il calendario.

PENSIERO SUPERCOPPA – Dopo il Verona, l’Inter dovrà affrontare il Milan mercoledì, nella finale di Supercoppa Italiana. Inutile dire che in casa nerazzurra questo è l’appuntamento più importante di gennaio, con la data cerchiata in rosso. Inzaghi vuole arrivare a quella partita con più uomini possibili a disposizione. Evitando inutili rischi nella gara di sabato contro i veneti. Per questo motivo, è lecito attendersi di non Romelu Lukaku in campo contro il Verona. Vista la fragilità dei muscoli del belga, meglio lasciarlo lavorare con calma in vista del derby. E un discorso simile potrebbe applicarsi a Dzeko. Il bosniaco è l’attaccante più in forma dopo Lautaro Martinez. E sarà una risorsa importante anche in Coppa Italia. Correa invece ha bisogno (ancora…) di minuti e fiducia. E anche l’impegno di sabato può essere l’occasione giusta per (provare a) rilanciarsi.