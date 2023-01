Sabatini: «Inzaghi all’Inter troppo scolastico, anche in spogliatoio! Ma oltre il 6»

Inzaghi spesso ha ricevuto critiche in questo anno e mezzo all’Inter per le decisioni su formazioni e soprattutto cambi. Il giornalista Sabatini, intervenuto stamattina a Microfono Aperto su Radio Sportiva, evidenzia come certe scelte arrivino già a tavolino.

TROPPO SCHEMATICO – Sandro Sabatini ha una critica: «Simone Inzaghi secondo me sta gestendo l’Inter con un occhio troppo scolastico, sia ai cambi sia alla gestione dello spogliatoio. Mi spiego meglio: quando vedo Inzaghi in panchina a volte so già che cambi farà, dal 1′. E questo non va bene. È molto banale nei cambi e questo non va bene, perché secondo me non devono essere programmati: devi avere dei giocatori in panchina che, leggendo la partita, ti devono portare a intuizioni. Sono molto schematici, c’è una gestione di spogliatoio alla quale evidentemente Inzaghi non era abituato. Alla Lazio c’erano undici titolari sicuri e per gli altri era tutto guadagnato quello che facevano. All’Inter c’è un valore di rosa più alto e Inzaghi deve pensare, oltre al recupero degli infortunati, a non scontentare nessuno. Alla lunga è complicato per lui gestire, ma quello che sta facendo al momento è oltre la sufficienza».

PROPRIETÀ SECONDARIA – Oltre a Inzaghi, Sabatini valuta anche Suning: «Le cessioni il segnale che la famiglia Zhang sta per vendere? In un’azienda, quando vedi che iniziano a vendere i computer, capisci che sta per succedere qualcosa. All’Inter ci si trova in una situazione dove tutti sanno che la famiglia Zhang ha una situazione debitoria molto importante, con prestiti rifinanziati e interessi su interessi. Alla fine però i giocatori ricevono gli stipendi, per quello che so in maniera puntuale. Che cosa dovrebbe interessare ai giocatori, dal punto di vista delle motivazioni, se il presidente cambia? La storia del calcio è piena di cambi di presidenza che non hanno portato modifiche nell’immediato».