Pjanic: «Napoli, perdere contro l’Inter ci sta ma basta punti per strada!»

Pjanic ha parlato in merito a Napoli-Juventus, sfida attesa domani. L’ex centrocampista bianconero si è focalizzato anche sulla gara vinta dall’Inter contro gli azzurri

FAVORITA − Miralem Pjanic in merito allo scontro fra Napoli e Juventus al maradona: «No favorita, io dico 50 e 50. Anche se la pressione sta dalla parte del Napoli. Hanno perso punti contro l’Inter: ci sta, per carità, ma se vogliono mantenere questa distanza non devono più lasciare niente per strada altrimenti rischiano di andare incontro a incertezze e paure».

Fonte: Tuttosport − Fabio Riva