Inter, il mercato si avvicina. Anche la paura delle cessioni? No!

Mancano poche settimane alla fine della stagione e all’inizio del mercato. L’Inter ci arriverà probabilmente con lo Scudetto sul petto e la seconda stella. Le cessioni preoccupano? Non proprio.

MERCATO – L’Inter da 3 anni a questa parte ha ceduto tantissimi giocatori, partendo da Achraf Hakimi e Romelu Lukaku e finendo ad André Onana, Milan Skriniar (partito a 0), Robin Gosens e Marcelo Brozovic. Questi sono diversi dei nomi che hanno lasciato Simone Inzaghi nelle ultime sessioni di mercato, che però non sono state negative. La dirigenza è stata capace di rimpiazzare chi è andato via: lo dimostrano su tutti Yann Sommer, Benjamin Pavard e Marcus Thuram.

CESSIONI – Un’altra sessione di mercato si avvicina, di sicurezze ce ne sono ben poche. Dal mese di maggio dipende il futuro dell’Inter, perché si saprà se Steven Zhang prolungherà o meno il prestito con Oaktree. Sicuramente non pagherà i 375 milioni che deve al fondo americano, ma c’è la possibilità che rimanga presidente del club nerazzurro. A prescindere da ciò, grazie alla Champions League, al Mondiale per Club del 2025, allo Scudetto e ai risultati raggiunti da Inzaghi, non ci sarà un obbligo imprescindibile di cedere giocatori importanti. Sarà un’estate più tranquilla, o meglio potrebbe esserla. L’incipit sarà sempre lo stesso delle scorse sessioni: per offerte clamorose come quella del Manchester United per Onana nessuno è incedibile.