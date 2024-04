Vaciago, clamoroso! Sfiduciato dalla redazione di Tuttosport

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha ricevuto una pessima notizia ieri. La sua stessa redazione ha preso posizione contro di lui, lo rivela primaonline.it.

VIA – Un po’ viene da ripensare ai titoli di Tuttosport e alla linea presa per la Juventus nel momento in cui lottava con l’Inter per lo Scudetto. Nel pomeriggio Guido Vaciago, il direttore del giornale, è stato sfiduciato proprio dal comitato della sua redazione. Il motivo non riguarda la linea editoriale, ma una divergenza relativa ad una richiesta dell’azienda di taglio di costi del lavoro. Secondo primaonline.it le domeniche a chiamata, ma non solo, hanno portato alla votazione finale.