Bargiggia, stoccata a Sacchi: «Non è obiettivo con l’Inter. Chiaro»

Le parole di Arrigo Sacchi sono risuonate nell’ambiente Inter nelle ultime ore. L’ex allenatore del Milan non riesce proprio ad essere obiettivo con i nerazzurri, addirittura lo dice Paolo Bargiggia su TvPlay.

GAFFE – Paolo Bargiggia è costretto a spiegare cosa non va in quelle dichiarazioni dell’ex allenatore rossonero: «L’Inter non vince barando, Sacchi ha sbagliato uscita. I nerazzurri stanno dentro ai paletti imposti dal settlement agreement, dov’è il barare? Proprio alla luce di questi paletti si è mossa attraverso operazioni di mercato oculate, anche con l’ingaggio di parametri zero. Non mi risulta che accendere un prestito sia illegale, Sacchi è scivolato su una buccia di banana. Lui è sempre critico col mondo Inter, ricordiamoci che a proposito di Simone Inzaghi diceva che non era un allenatore di spessore. Non è mai obiettivo davanti all’Inter, poteva dire le stesse cose del Milan quando era in mano ai cinesi e poi è passato a Elliott».