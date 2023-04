Inter-Juventus replica un anno dopo. Ma senza un protagonista

Mercoledì andrà in scena Inter-Juventus, semifinale di ritorno della Coppa Italia. Una sorta di remake della finale dello scorso anno dal momento che, visto il punteggio di parità (1-1) dopo l’andata, si tratta di una vera e propria sfida da dentro o fuori. Ma, rispetto a un anno fa, manca un protagonista.

REPLICA – Lo scorso anno era la finale, quest’anno è una semifinale. Cambia il turno, ma di fatto non cambia la sostanza di questo Inter-Juventus che si preannuncia già scintillante. Specialmente con tutte le polemiche scaturite dalla questione Romelu Lukaku. Quella di San Siro è di fatto una vera e propria finale, con le due squadre che partono dal punteggio di parità. Tuttavia in palio, questa volta, non ci sarà il trofeo. Bensì la possibilità di giocarselo, contro Fiorentina o Cremonese.

PROTAGONISTA MANCANTE – A mancare in questo Inter-Juventus sarà un vero e proprio protagonista della finale dello scorso anno allo stadio Olimpico di Roma. Ovvero Ivan Perisic, che fu decisivo con la sua doppietta per firmare il 2-4 con cui i nerazzurri conquistarono la Coppa Italia. Insieme ai suoi, furono decisivi i gol di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, che mercoledì – salvo grosse sorprese – saranno regolarmente in campo. Specialmente il primo, che nella sfida tra Empoli e Inter di ieri è rimasto a riposo fino al 77′, quando ha preso il posto in campo di Marcelo Brozovic. Al posto di Perisic ci sarà nientemeno che uno tra Federico Dimarco e Robin Gosens, con il primo favorito sul secondo. E chissà che non possa rendersi protagonista proprio come il croato lo scorso anno.