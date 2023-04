Inter-Juventus, D’Ambrosio verso la conferma! La probabile – SM

Inter-Juventus andrà in scena mercoledì alle 21. Secondo SportMediaset Inzaghi potrebbe confermare D’Ambrosio in difesa. Ballottaggio Dzeko-Lukaku in attacco

LE SCELTE –La semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Inter e Juventus è in programma mercoledì alle 21. Inzaghi, secondo SportMediaset, potrebbe confermare D’Ambrosio braccetto di destra, con Acerbi in mezzo e Bastoni a sinistra. A centrocampo, dopo aver saltato la trasferta di Empoli, torna Mkhitaryan che riprende il suo posto in mezzo al posto di Calhanoglu. Sulle corsie pronti Darmian e Dimarco. In attacco per un posto accanto accanto a Lautaro Martinez, ballottaggio tra Dzeko e Lukaku, con le quotazioni del belga in netta risalita dopo la doppietta nell’ultimo turno di campionato.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.