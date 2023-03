Inter, il modulo non convince più? Grave mancanza in stagione

L’Inter non sta vivendo una stagione che sia in grado di rispettare le aspettative della scorsa estate. Si è ritornati a lottare per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il problema principale è stato il 3-5-2? C’è una grave mancanza nella rosa.

SUPERIORITÀ – Che all’Inter manchi un giocatore capace di dribblare e creare superiorità è chiaro, lo si dice da settimane ormai e non ci sono dubbi. Il problema nasce però alla base, perché con questo modulo non si riesce ad andare oltre la bassa produzione offensiva. C’è chi ha parlato di Paulo Dybala, sottolineando la scelta di non prenderlo per dare fiducia nuovamente a Romelu Lukaku. Chi invece vede l’Inter ogni settimana può notare una sostanziale differenza rispetto agli ultimi anni di 3-5-2. Mancano esterni in grado di creare superiorità numerica, manca la velocità e la spinta che sulle fasce permette di uscire dal pressing avversario e imbucare poi per le punte. Il calo di Federico Dimarco ha inciso, l’infortunio di Robin Gosens anche, ma soprattutto l’involuzione senza precedenti di Denzel Dumfries.

Inter, mancano gli esterni

ASSENZE – Dimarco non riesce a superare gli ultimi problemi fisici e contro la Juventus ha avuto un nuovo infortunio al livello dell’addome. L’esterno è stato uno dei peggiori la scorsa domenica (vedi articolo), ma Simone Inzaghi non sembra avere soluzioni per questa stagione. Il tecnico non è in grado di cambiare modulo, forse non ha neanche il materiale per farlo. Sarebbe ideale modificare radicalmente la squadra nel corso della stagione? Il Milan può dare risposte, in quanto i problemi non è riuscito a superarli, ma comunque Stefano Pioli ha provato. Vedere proposte differenti nella Milano nerazzurra sarebbe gradito, sfruttando anche la ricchezza di uomini a centrocampo e, soprattutto, la povertà assoluta sugli esterni.